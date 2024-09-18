Что произошло в Иркутске в ночь на 18 сентября 2024: последние новости

Руководитель одного из охранных предприятий в Иркутской области уклонялся от налогов на 55 миллионов рублей. Он организовал фиктивный документооборот. Мужчина знал, что начиная с 2019 года организация потеряла возможность платить налоги по упрощенной системе. Дело рассмотрят в суде.