Что произошло в Иркутске в ночь на 18 сентября 2024: последние новости

Руководитель одного из охранных предприятий в Иркутской области уклонялся от налогов на 55 миллионов рублей. Он организовал фиктивный документооборот. Мужчина знал, что начиная с 2019 года организация потеряла возможность платить налоги по упрощенной системе. Дело рассмотрят в суде.
Возобновить рейсы из Нижнеудинска в Иркутск планируют в администрации района. Полет до столицы региона займет немного больше часа. Правда, взлетно-посадочная полоса нуждается в ремонте.
Стоимость проезда на маршруте № 58 повысят в Иркутске с 10 октября. Так на автобусах по направлению «поселок Жилкино — Парус» плата за проезд выйдет в 30 рублей.