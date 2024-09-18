В Приморье наложен арест на похищенные у Минобразования объекты недвижимости

«Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования дела в отношении членов преступного сообщества Геннадия Лазарева (ст. ст. 159, 210 УК РФ) наложен арест на все похищенные обманным путем объекты имущества, принадлежащие Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в том числе на земельные участки и три помещения на улице Десятая во Владивостоке, помещений на улице Гоголя, Державина и Комарова, а также на улице Озерная в Находке», — говорится в сообщении следствия. Также прокуратурой Приморья направлены в Арбитражный суд исковые заявления об «истребовании объектов из чужого незаконного владения в пользу РФ».
По версии следствия, в период с 1996 по 2024 год Геннадий Лазарев и входившие в организованное преступное сообщество (ОПС) сотрудники ВГУЭС «обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования РФ», во Владивостоке и Находке. «Хищение выполнено путем совершения мнимых сделок, формировавших задолженность вуза, возглавляемого Лазаревым, перед аффилированными ему подставными организациями», — уточняет следствие.
Более того, поскольку похищенные помещения находились, в частности, в здании ВГУЭС во Владивостоке, вуз вынужден был арендовать их у структур, подконтрольных Геннадию Лазареву, «для ведения образовательной деятельности». Следствие называет сумму в 24 млн руб., которые были взысканы с ВГУЭС за пользование похищенными помещениями.
8 августа Фрунзенский райсуд Владивостока изменил меру пересечения 75-летнему Геннадию Лазареву с содержания под стражей на домашний арест. По словам представителя следствия, господин Лазарев признал вину, но досудебное соглашение о сотрудничестве не заключал.