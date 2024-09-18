В Приморье наложен арест на похищенные у Минобразования объекты недвижимости

«Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования дела в отношении членов преступного сообщества Геннадия Лазарева (ст. ст. 159, 210 УК РФ) наложен арест на все похищенные обманным путем объекты имущества, принадлежащие Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в том числе на земельные участки и три помещения на улице Десятая во Владивостоке, помещений на улице Гоголя, Державина и Комарова, а также на улице Озерная в Находке», — говорится в сообщении следствия. Также прокуратурой Приморья направлены в Арбитражный суд исковые заявления об «истребовании объектов из чужого незаконного владения в пользу РФ».