Пострадавших при нападении на школу в Челябинске доставили в Москву на лечение

16 сентября 13-летний ученик школы № 68 Челябинска пришел в учебное заведение с молотком и ножами и напал на одноклассников. Пострадали трое детей и один педагог. Региональное управление СКР расследует уголовные дела по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение.