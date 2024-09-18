Пострадавших при нападении на школу в Челябинске доставили в Москву на лечение

В Москву подростков доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Вместе с детьми на борту находились врачи.
Днем 17 сентября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что дети будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице. 16 сентября двух пострадавших прооперировали. По словам господина Кузнецова, один из подростков находится в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.
16 сентября 13-летний ученик школы № 68 Челябинска пришел в учебное заведение с молотком и ножами и напал на одноклассников. Пострадали трое детей и один педагог. Региональное управление СКР расследует уголовные дела по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение.