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Пострадавших при нападении на школу в Челябинске доставили в Москву на лечение

Спецборт МЧС доставил в Москву троих подростков, пострадавших при нападении одноклассника в школе № 68 в Челябинске. В сообщении ведомства говорится, что трое пострадавших будут проходит реабилитацию «в одном из федеральных медицинских центров», в каком именно — не уточняется.

Источник: МЧС России

В Москву подростков доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Вместе с детьми на борту находились врачи.

Днем 17 сентября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что дети будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице. 16 сентября двух пострадавших прооперировали. По словам господина Кузнецова, один из подростков находится в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.

16 сентября 13-летний ученик школы № 68 Челябинска пришел в учебное заведение с молотком и ножами и напал на одноклассников. Пострадали трое детей и один педагог. Региональное управление СКР расследует уголовные дела по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение.

МЧС