Инвалид на мотоколяске спасён после падения с моста в Хабаровске

История, произошедшая недалеко от поселка Горького в Хабаровске, могла бы закончиться трагически, если бы не оперативные действия сотрудников МЧС. 37-летний мужчина на мотоколяске оказался в беде, когда его транспортное средство внезапно потеряло управление и упало в овраг. Причиной, как предполагают спасатели, стал заклинивший тормоз, сообщает Телеграм-канал МЧС Хабаровского края.