Инвалид на мотоколяске спасён после падения с моста в Хабаровске

История, произошедшая недалеко от поселка Горького в Хабаровске, могла бы закончиться трагически, если бы не оперативные действия сотрудников МЧС. 37-летний мужчина на мотоколяске оказался в беде, когда его транспортное средство внезапно потеряло управление и упало в овраг. Причиной, как предполагают спасатели, стал заклинивший тормоз, сообщает Телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Мужчина оказался в полутораметровой щели под бетонным мостом, получив травму ноги. Его положение было непростым, но спасатели не медлили. «Мы нашли пострадавшего на дне оврага и поняли, что ему требуется немедленная помощь», — рассказал спасатель Денис Петров. Специалисты оказали первую помощь прямо на месте и аккуратно эвакуировали мужчину на щите к машине скорой помощи.
Но на этом их забота не закончилась. Сотрудники МЧС доставили его мотоколяску домой, вернув пострадавшему его единственное средство передвижения.