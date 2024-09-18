Участникам группы похитителей топлива с предприятия в Хабаровском крае вынесли приговор

Суд вынес обвинительный приговор четырём жителям Хабаровска. Фигуранты оказались на скамье подсудимых за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом трое участников группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угрозу убийством, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствие и суд выяснили, что осенью 2022 года 45-летний машинист бульдозера одного из предприятий создал преступную группу для хищения и последующей продажи дизельного топлива. Он привлёк к незаконным действиям 36-летнего коллегу и двух родственников 55 и 29 лет.
Трактористы манипулировали системой зажигания, создавая видимость расхода топлива, и сливали излишки солярки в спрятанные на территории предприятия канистры. За одну смену они похищали от 100 до 200 литров дизтоплива.
Чтобы вывезти угнанное топливо с охраняемой территории, злоумышленники выкопали канаву и протянули полукилометровый шланг к лесополосе за забором. С помощью насоса они переливали горючее в канистры и увозили на грузовике. Похищенное топливо они использовали для заправки своих автомобилей, продавали знакомым или обменивали на дрова и уголь.
В феврале 2023 года сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали участников группы по оперативной информации. У них изъяли около 2 тонн украденного топлива. Организации был нанесён ущерб приблизительно в 136 тысяч рублей.
Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимым назначили условные сроки от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев и штрафы от 25 до 250 тысяч рублей.