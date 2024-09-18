Участникам группы похитителей топлива с предприятия в Хабаровском крае вынесли приговор

Чтобы вывезти угнанное топливо с охраняемой территории, злоумышленники выкопали канаву и протянули полукилометровый шланг к лесополосе за забором. С помощью насоса они переливали горючее в канистры и увозили на грузовике. Похищенное топливо они использовали для заправки своих автомобилей, продавали знакомым или обменивали на дрова и уголь.