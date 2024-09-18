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За госизмену задержали жителя Хабаровского края

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к совершению государственной измены, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

ФСБ