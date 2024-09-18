За госизмену задержали жителя Хабаровского края

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.