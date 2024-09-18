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В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ПВО отражает массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население оттуда, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщает правительство региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду власти сообщили о пожаре в Торопце в результате падения обломков БПЛА.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.