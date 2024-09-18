В Торопце отражают массовую атаку БПЛА, объявлена частичная эвакуация

Ранее в среду власти сообщили о пожаре в Торопце в результате падения обломков БПЛА.
«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Ситуация находится на контроле.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.