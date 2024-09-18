Омский «Авангард» проиграл второй выездной матч

Омские хоккеисты 17 сентября завершили двухматчевый выезд в чемпионате КХЛ игрой в Уфе, где уступили «Салавату Юлаеву» 2:4. Таким образом в этом турне они не набрали ни одного очка.
В первом периоде «ястребы» пропустили два гола с очень коротким интервалом. На 8-й и 10-й минутах голами в их ворота отметились Газимов и Пименов. В первом случае игрок хозяев реализовал большинство, а вот во втором гости просто недоработали в обороне всей командой.
Еще до перерыва омичи отыграли одну шайбу. У них забросил в большинстве Семен Чистяков.
Во втором отрезке на 28-й минуте игры «Салават Юлаев» установил счет 3:1 — передачи Ливо и Науменкова замкнул Василевский.
В третьем периоде надежду омским болельщикам, казалось бы, подарил гол Дамира Шарипзянова с передач Макеева и Вея —2:3. Но на большее «Авангарда» не хватило, окончательные цифры на табло на 52-й минуте установил Шаров, которому пасовал аж его вратарь Самонов — 4:2.
Итого в двух матчах на выезде омичи не набрали ни одного очка, учитывая, что в Новосибирске они до того проиграли 1:4. Далее «Авангард» сыграет дома 20 сентября против «Автомобилиста».