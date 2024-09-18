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В Красноярске задержаны 9 человек по делу о гибели пациентов от капельниц

Управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщило о задержании девяти человек по делу о незаконной медпомощи лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей. По версии следствия, из-за действий фигурантов дела погибли три человека.

Источник: Reuters

В сообщении регионального СКР говорится, что в отношении девяти задержанных возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть). По версии следствия, задержанные за денежное вознаграждение оказывали медицинские услуги на дому лицам, страдающим от абстинентного синдрома.

Абстинентный синдром (абстинентное состояние, жаргонное — «ломка») — состояние, возникающее при полном прекращении приема психоактивного вещества либо при снижении его дозы.

«Для этого вводили им капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех пациентов», — сообщили в СКР.

По месту жительства задержанных проведены обыски. По их итогам, правоохранители изъяли медицинские препараты и документы. На опубликованном ведомством ролике показаны несколько коробок с препаратами, находящихся в доме одного из фигурантов дела. Максимальное наказание по вменяемой фигурантам статье — 10 лет лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает других участников группы, а также личности пациентов, пострадавших от их деятельности.

медицина