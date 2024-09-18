В Красноярске задержаны 9 человек по делу о гибели пациентов от капельниц

По месту жительства задержанных проведены обыски. По их итогам, правоохранители изъяли медицинские препараты и документы. На опубликованном ведомством ролике показаны несколько коробок с препаратами, находящихся в доме одного из фигурантов дела. Максимальное наказание по вменяемой фигурантам статье — 10 лет лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает других участников группы, а также личности пациентов, пострадавших от их деятельности.