В Норильске пять человек погибли по дороге к аэропорту

Водитель и четверо пассажиров стали жертвами ДТП с грузовиком на севере Красноярского края. Четыре человека госпитализированы.
Накануне вечером на трассе между Норильском и аэропортом Алыкель «УАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и четверо пассажиров первого авто получили смертельные травмы; еще четверо, включая водителя большегруза, доставлены в больницу.
«Будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», — проинформировали в краевом главке полиции.
По данным прокуратуры, водитель «УАЗ» не раз привлекался к ответственности за игнорирование дорожных правил, в частности, скоростного режима.