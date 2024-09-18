В Норильске пять человек погибли по дороге к аэропорту

Накануне вечером на трассе между Норильском и аэропортом Алыкель «УАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и четверо пассажиров первого авто получили смертельные травмы; еще четверо, включая водителя большегруза, доставлены в больницу.