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В Норильске пять человек погибли по дороге к аэропорту

Источник: Российская газета

Водитель и четверо пассажиров стали жертвами ДТП с грузовиком на севере Красноярского края. Четыре человека госпитализированы.

Накануне вечером на трассе между Норильском и аэропортом Алыкель «УАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и четверо пассажиров первого авто получили смертельные травмы; еще четверо, включая водителя большегруза, доставлены в больницу.

«Будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», — проинформировали в краевом главке полиции.

По данным прокуратуры, водитель «УАЗ» не раз привлекался к ответственности за игнорирование дорожных правил, в частности, скоростного режима.