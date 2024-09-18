Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье пенсионер скончался из-за женщины-водителя, устроившей ДТП

В Уссурийске мужчина умер из-за травм, полученных в аварии.

Источник: РИА "Новости"

Женщина-водитель Mazda Demio ехала по Октябрьской со стороны Некрасова в направлении Краснознаменной в Уссурийске. Она не уступила дорогу и наехала на 81-летнего дедушку на регулируемом пешеходном пешеходе, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По данным полиции, авария произошла в районе Ленина, 98. Мужчина получил тяжелые травмы. На место происшествия вызвали сотрудников МВД и карету скорой помощи. Медики отвезли пострадавшего в медучреждение. Однако спасти человека не удалось, он скончался.

Алкоголя в крови виновницы столкновения не обнаружили. Стаж вождения женщины составляет семь лет. Отметим, что в 2024 году водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скоростного режима.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские составили административные протоколы за отсутствие страховки и проезд на красный. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее «КП» писала о водителе, который устроил аварию. В ней погибли два человека.