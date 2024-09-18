В Приморье пенсионер скончался из-за женщины-водителя, устроившей ДТП

Женщина-водитель Mazda Demio ехала по Октябрьской со стороны Некрасова в направлении Краснознаменной в Уссурийске. Она не уступила дорогу и наехала на 81-летнего дедушку на регулируемом пешеходном пешеходе, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».