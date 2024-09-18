Расчет «Фагота» уничтожил в Запорожской области украинский танк

«Экипаж танка ВСУ осуществлял сопровождение группы бронемашин с пехотой. После обнаружения целей ракетным огнем танк был уничтожен», — сказал военнослужащий.
По его словам, российские противотанкисты используют отработанную схему поражения противника: наблюдение из укрытия, быстрое перемещение на огневую позицию, работа по цели и быстрый отход. «Это очень правильная система, минимальное количество потерь. Противник тебя практически не видит, ты постоянно находишься в маскировке, ты не находишься в прямой видимости», — отметил «Ежик».
Он добавил, что ПТРК «Фагот» позволяет эффективно поражать цели на расстоянии до четырех километров, при этом взаимодействие с российскими БПЛА позволяет корректировать огонь, фиксировать попадания и контролировать территорию вокруг огневой позиции, в том числе появление дронов противника.
С начала спецоперации военнослужащие отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона в составе группировки «Днепр» поразили десятки единиц бронетехники ВСУ, в том числе более 40 при отражении провального украинского контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года.