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Расчет «Фагота» уничтожил в Запорожской области украинский танк

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из состава отдельного противотанкового артдивизиона группировки войск «Днепр» уничтожил в Запорожской области танк ВСУ, сопровождавший бронемашины с пехотой, сообщил журналистам оператор ПТРК с позывным «Ежик».

Источник: © РИА Новости

«Экипаж танка ВСУ осуществлял сопровождение группы бронемашин с пехотой. После обнаружения целей ракетным огнем танк был уничтожен», — сказал военнослужащий.

По его словам, российские противотанкисты используют отработанную схему поражения противника: наблюдение из укрытия, быстрое перемещение на огневую позицию, работа по цели и быстрый отход. «Это очень правильная система, минимальное количество потерь. Противник тебя практически не видит, ты постоянно находишься в маскировке, ты не находишься в прямой видимости», — отметил «Ежик».

Он добавил, что ПТРК «Фагот» позволяет эффективно поражать цели на расстоянии до четырех километров, при этом взаимодействие с российскими БПЛА позволяет корректировать огонь, фиксировать попадания и контролировать территорию вокруг огневой позиции, в том числе появление дронов противника.

С начала спецоперации военнослужащие отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона в составе группировки «Днепр» поразили десятки единиц бронетехники ВСУ, в том числе более 40 при отражении провального украинского контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года.