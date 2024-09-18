Расчет «Фагота» уничтожил в Запорожской области украинский танк

По его словам, российские противотанкисты используют отработанную схему поражения противника: наблюдение из укрытия, быстрое перемещение на огневую позицию, работа по цели и быстрый отход. «Это очень правильная система, минимальное количество потерь. Противник тебя практически не видит, ты постоянно находишься в маскировке, ты не находишься в прямой видимости», — отметил «Ежик».