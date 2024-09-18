Мотоотряд, пользуясь фактором внезапности, в составе групп из пяти человек вплотную приблизился к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ворвался в окопы. Военные действуют согласно заранее оговоренной тактике: часть штурмовиков контролирует небо, чтобы не оказаться под ударами FPV-дронов.
Как отметили в министерстве, в отряд попадают бойцы с соответствующей подготовкой. Например, штурмовик с позывным Шкет водит мотоцикл с 12 лет, поэтому сразу попросился в мотоотряд.
«Как будто я с [мотоциклом] одно целое, когда еду. Я еду, и, когда набираю скорость, есть такое ощущение, как чувство невесомостью. Ты его чувствуешь душой, сердцем, он прям как твой родной», ― заявил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Шкет.
По словам другого военнослужащего штурмового подразделения с позывным Кузя, украинские военные боятся штурмов Вооруженных сил (ВС) РФ и убегают, когда слышат, что российские солдаты приближаются.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Звановки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Согласно данным Минобороны, в результате удара со стороны российских войск ВСУ потеряли более 20 человек, а также четыре единицы автомобильной техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.