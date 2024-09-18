Российские штурмовики взорвали используемый ВСУ для подвоза резервов мост

«Как будто я с [мотоциклом] одно целое, когда еду. Я еду, и, когда набираю скорость, есть такое ощущение, как чувство невесомостью. Ты его чувствуешь душой, сердцем, он прям как твой родной», ― заявил военнослужащий штурмового подразделения с позывным Шкет.