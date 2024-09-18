Хабаровчанину не удалось скрыться в Таиланде от приговора суда

В 2015 году он был директором коммерческой фирмы с регистрацией в краевой столице. Гражданин изготавливал и передавал в банки поддельные платежные поручения о перечислении денег контрагентом за якобы выполненные услуги, чтобы их обналичить. В 2017 году на него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Скрываясь от следствия, мужчина уехал в Таиланд. Он был объявлен в федеральный, а в последствии международный розыск, заочно избрана мера пресечения — арест. Хабаровчанин шесть лет работал в Таиланде в сфере строительства. На какое-то время туда даже перебралась его семья из Хабаровска. Когда у мужчины приблизился к завершению срок действия заграничного паспорта, он обратился в российское консульство в королевстве. Там ему отказали, напомнив ему о том, что он находится в международном розыске. В случае просрочки паспорта гражданин не смог бы купить обратный билет.



Человека с недействительным документом ждала тайская тюрьма — а это совсем неприятное место, после чего гражданина депортировали бы без права дальнейшего въезда в королевство. Потому хабаровчанин решить возвращаться самостоятельно, видимо, смирившись, что по прилёту наверняка будет задержан.