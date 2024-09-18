Хабаровчанину не удалось скрыться в Таиланде от приговора суда

В Хабаровске осужден 54-летний мужчина, который находился в международном розыске и скрывался от правосудия в Таиланде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В 2015 году он был директором коммерческой фирмы с регистрацией в краевой столице. Гражданин изготавливал и передавал в банки поддельные платежные поручения о перечислении денег контрагентом за якобы выполненные услуги, чтобы их обналичить. В 2017 году на него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Скрываясь от следствия, мужчина уехал в Таиланд. Он был объявлен в федеральный, а в последствии международный розыск, заочно избрана мера пресечения — арест. Хабаровчанин шесть лет работал в Таиланде в сфере строительства. На какое-то время туда даже перебралась его семья из Хабаровска. Когда у мужчины приблизился к завершению срок действия заграничного паспорта, он обратился в российское консульство в королевстве. Там ему отказали, напомнив ему о том, что он находится в международном розыске. В случае просрочки паспорта гражданин не смог бы купить обратный билет.
Человека с недействительным документом ждала тайская тюрьма — а это совсем неприятное место, после чего гражданина депортировали бы без права дальнейшего въезда в королевство. Потому хабаровчанин решить возвращаться самостоятельно, видимо, смирившись, что по прилёту наверняка будет задержан.
Напомним, это далеко не первый случай попыток жителей края скрыться от следствия за границей. Обычно для этого злоумышленники уезжали в тот же Таиланд, США и даже на Украину.
— Центральным районным судом г. Хабаровска мужчина приговорен к наказанию в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд обязал злоумышленника выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. До вынесения приговора он находился под стражей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. В прошлом мужчина привлекался к ответственности за совершение ДТП: в одной из них пострадавший получил тяжелые травмы, во второй погиб человек.