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В зоне СВО погиб штурмовик из Усть-Удинского района Сергей Лбов

Ему посвятил некролог глава района Сергей Чемезов.

На СВО погиб боец из Усть-Удимского района Сергей Лбов. Об этом сообщил глава района Сергей Чемезов.

Сергея Лбова из деревни Ключи похоронили после его гибели на спецоперации. Он подписал контракт с ВС РФ в мае 2024 года. Служил штурмовиков. Во время выполнения боевой задачи погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Считаю правильным организовать в родной школе Сергея Витальевича — в селе Аносово — открытие парты Героя, которая будет носить имя нашего славного земляка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память героям, защитникам Родины!» — написал Чемезов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб 34-летний боец из Усть-Кута.