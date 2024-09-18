В зоне СВО погиб штурмовик из Усть-Удинского района Сергей Лбов

На СВО погиб боец из Усть-Удимского района Сергей Лбов. Об этом сообщил глава района Сергей Чемезов.
Сергея Лбова из деревни Ключи похоронили после его гибели на спецоперации. Он подписал контракт с ВС РФ в мае 2024 года. Служил штурмовиков. Во время выполнения боевой задачи погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.
«Считаю правильным организовать в родной школе Сергея Витальевича — в селе Аносово — открытие парты Героя, которая будет носить имя нашего славного земляка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память героям, защитникам Родины!» — написал Чемезов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб 34-летний боец из Усть-Кута.