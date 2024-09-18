Российские военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

Там отметили, что оперативная работа расчета «Тор-М2» позволила предотвратить возможные угрозы. Утром 17 сентября министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. По данным ведомства, 15 дронов были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской.