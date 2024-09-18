«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».
После этого ВСУ, как сообщил боец, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и ряд других подразделений. В настоящее время также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада, добавил «Аид».
По его словам, также в район Суджи завели силы специальных операций ВСУ и привлекли дополнительные иностранные ЧВК.
«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — рассказал «Аид».
По словам командира, вновь заведенные силы также понесли значительные потери.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.