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ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сен — РИА Новости. Российские силы разбили под Суджей ряд бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, а также уничтожили несколько сотен единиц техники, однако Киев продолжает стягивать новые силы, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Источник: © РИА Новости

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».

После этого ВСУ, как сообщил боец, завели в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и ряд других подразделений. В настоящее время также передислоцируются 72-я бригада из Угледара и 47-я механизированная бригада, добавил «Аид».

По его словам, также в район Суджи завели силы специальных операций ВСУ и привлекли дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — рассказал «Аид».

По словам командира, вновь заведенные силы также понесли значительные потери.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.

На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.