ВС России разбили под Суджей отряд украинского спецназа и американскую ЧВК

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».