Суд отложил вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов в Благовещенске

«Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на [улице] Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде. У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому [Евгению] Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение итогового судебного решения. В связи с этим суд возобновил судебное следствие», — говорится в сообщении.
Рассмотрение дела продолжится 19 сентября.
Авария произошла вечером 14 июня на улице Василенко на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Пьяный водитель минивэна на скорости выше 120 км/ч выехал на тротуар и сбил девятерых пешеходов, пятеро из которых были несовершеннолетними. На месте ДТП погибли три человека, включая двоих детей. Госпитализированы были шесть человек. Двое из них позже умерли в больнице. Четыре человека получили тяжелые травмы.
Прокуратура запросила для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
После этой аварии в Амурской области предложили ужесточить ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В частности, предлагается в 10 раз увеличить штрафы и продлить сроки лишения прав. В регионе также начали платить вознаграждение от 5 до 7 тыс. рублей за сообщения о пьяных водителях на дорогах.