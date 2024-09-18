Суд отложил вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов в Благовещенске

Авария произошла вечером 14 июня на улице Василенко на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Пьяный водитель минивэна на скорости выше 120 км/ч выехал на тротуар и сбил девятерых пешеходов, пятеро из которых были несовершеннолетними. На месте ДТП погибли три человека, включая двоих детей. Госпитализированы были шесть человек. Двое из них позже умерли в больнице. Четыре человека получили тяжелые травмы.