Сибирячка отправила подруге тревожное сообщение, а через 12 часов погибла. Ее убил собственный муж, не желая разводиться

«Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом в полицию», — писала в соцсетях примерно за 12 часов до смерти 21-летняя Ирина из Иркутской области подруге. Сибирячка вновь жаловалась на 25-летнего супруга Игоря*, с которым они успели пробыть в браке всего месяц. Но после скандала Ира решила поставить точку в отношениях. Утром 16 мая 2024 года молодожены отправились в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод. Но сибирячка так и не вышла… Игорь накинулся на жену с ножом! И все это на глазах у регистратора и 11-месячной дочери Ирины от первого брака. Три месяца шло расследование уголовного дела. Обвинения были предъявлены Игорю. И уже сегодня, 18 сентября, его приговорили ….годам лишения свободы.