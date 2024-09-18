Сибирячка отправила подруге тревожное сообщение, а через 12 часов погибла. Ее убил собственный муж, не желая разводиться

«Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом в полицию», — писала в соцсетях примерно за 12 часов до смерти 21-летняя Ирина из Иркутской области подруге. Сибирячка вновь жаловалась на 25-летнего супруга Игоря*, с которым они успели пробыть в браке всего месяц. Но после скандала Ира решила поставить точку в отношениях. Утром 16 мая 2024 года молодожены отправились в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод. Но сибирячка так и не вышла… Игорь накинулся на жену с ножом! И все это на глазах у регистратора и 11-месячной дочери Ирины от первого брака. Три месяца шло расследование уголовного дела. Обвинения были предъявлены Игорю. И уже сегодня, 18 сентября, его приговорили ….годам лишения свободы.
— Саянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, — рассказывают в прокуратуре Иркутской области. — Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 16 мая молодая пара пришла в службу ЗАГС в микрорайоне Юбилейный в Саянске для подачи заявления о расторжении брака. На почве ревности и внезапной неприязни подсудимый достал находившийся при нем кухонный нож и нанес более 30 ударов по различным частям тела своей 21-летней супруге в присутствии ее 11-месячной дочери. От полученных повреждений девушка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.
Во время расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что Игорь в момент совершения убийства мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Кстати, в последнем слове суду подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу матери и малолетней дочери погибшей в размере 2 млн рублей.
Кстати, сейчас о дочери Ирины заботятся ее родители. Семья ни в чем не нуждается. Бабушка и дедушка работают и обеспечивают внучку всем необходимым. Однако малышка зовет и ищет маму.
*Имена и фамилии всех героев публикации изменены в интересах следствия.