«Стена не наша»: хозяйке раздавленного авто во Владивостоке не собираются возмещать ущерб

В субботу утром, 24 августа обрушилась подпорная стена на улице Славянская, 19 во Владивостоке. У стены были припаркованы семь автомобилей. Кто-то успел отогнать свой транспорт за несколько минут до падения стены, а кто-то нет. Итог — семь машин превратились в груду металла.
Одна из тех, чье авто было уничтожено в то утро, Эвелина, рассказала редакции ИА PrimaMedia о подробностях происшествия и о том, как она пытается добиться возмещения ущерба.
«Мы все услышали рев сигнализаций и вышли на улицу. Увидели эти валуны, что наши машины просто всмятку. На место приехали репортеры, мэр, полиция, МЧС. Мы оперативно вызвали все службы, так как не знали, есть ли кто-то под завалом», — рассказала Эвелина.
По итогу обошлось без жертв. Но что-же делать с уничтоженными автомобилями?
«Авто приобрела в апреле в Японии, из-за санкций ждали машину 4 месяца, на момент падения стены она в России была неделю. Мы успели ее растаможить, поставить дорогую сигнализацию, купить новые диски, резину и прочие атрибуты. В пятницу я поставила ее на учет, а в субботу на нее упала стена», — поделилась наша собеседница.
На машину (стоимость плюс доставка из Японии) Эвелина, с ее слов, потратила около 3 млн рублей. В страховку девушка не обращалась, так как ОСАГО такие случаи не покрывают.
«Мы написали заявление в полицию, и на тот момент все закончилось. Спустя шесть дней рабочие разгребли завалы, были вытащены машины, началось возведение новой подпорной стены», — рассказала девушка.
Позже, со слов Эвелины, ее пригласили на встречу в администрацию Владивостока, где ей сказали о том, что подпорная стена не находится в реестре муниципалитета, а значит возмещать ущерб за разрушенную машину администрация не будет.
«Подпорная стена действительно не принадлежит городу. В связи с этим администрация города не может возместить ущерб», — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.
На данный момент девушка за свой счет заказала проведение экспертизы автомобиля. Далее, с ее слов, вместе с оценкой эксперта и иском она направится в суд.