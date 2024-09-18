«Стена не наша»: хозяйке раздавленного авто во Владивостоке не собираются возмещать ущерб

«Авто приобрела в апреле в Японии, из-за санкций ждали машину 4 месяца, на момент падения стены она в России была неделю. Мы успели ее растаможить, поставить дорогую сигнализацию, купить новые диски, резину и прочие атрибуты. В пятницу я поставила ее на учет, а в субботу на нее упала стена», — поделилась наша собеседница.