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В Новосибирске осудили начальника за жестокое убийство сварщика

НОВОСИБИРСК, 18 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске осудили 60-летнего экс-замдиректора, который обманным путем заманил 42-летнего сварщика в подсобное помещение без камер. Внутри он заставил работника написать расписку на возврат зарплаты и жестоко избил. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирска.

«Причиной конфликта между сварщиком и заместителем директора послужило нежелание последнего оплатить сварщику работу, часть которой он ранее выполнил, получив за нее сумму почти в два раза ниже оговоренной ранее», — сообщается в ведомстве.

После избиения 42-летний сварщик написал заявление в полицию и обратился в больницу. Медики выявили у потерпевшего черепно-мозговую травму, отек головного мозга. Мужчина скончался в больнице.

Суд присяжных приговорил бывшего начальника к 10 годам строгого режима, мужчину забрали под стражу в зале суда.