В Новосибирске осудили начальника за жестокое убийство сварщика

«Причиной конфликта между сварщиком и заместителем директора послужило нежелание последнего оплатить сварщику работу, часть которой он ранее выполнил, получив за нее сумму почти в два раза ниже оговоренной ранее», — сообщается в ведомстве.
После избиения 42-летний сварщик написал заявление в полицию и обратился в больницу. Медики выявили у потерпевшего черепно-мозговую травму, отек головного мозга. Мужчина скончался в больнице.
Суд присяжных приговорил бывшего начальника к 10 годам строгого режима, мужчину забрали под стражу в зале суда.