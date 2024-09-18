Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Таганрогом спасатели потушили крупный ландшафтный пожар

В селе Вареновка горела трава на площади тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В селе под Таганрогом спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 17 сентября в селе Вареннв СНТ «Авангард».

По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 13 часов. Огонь стремительно распространялся по территории. Ситуацию осложнял сильный ветер. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламенем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:30. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 16 пожарных четыре спецмашины.