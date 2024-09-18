Под Таганрогом спасатели потушили крупный ландшафтный пожар

По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 13 часов. Огонь стремительно распространялся по территории. Ситуацию осложнял сильный ветер. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламенем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:30. К счастью, обошлось без пострадавших.