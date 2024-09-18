В селе под Таганрогом спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 17 сентября в селе Вареннв СНТ «Авангард».
По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 13 часов. Огонь стремительно распространялся по территории. Ситуацию осложнял сильный ветер. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Пламенем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:30. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали 16 пожарных четыре спецмашины.