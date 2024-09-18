Почему в небе над Сибирью в 1981 году столкнулись Як-40 и Ми-8

Конечно, тут же указывается, что это нарушение — когда вертолёт и самолёт близко друг от друга в облаках находятся на одной высоте. Через две секунды Яку разрешили снизиться до 400 метров. Самолёт начал четвёртый разворот на расстоянии 15 километров от взлётки. Через 20 секунд уже вертолёт с разрешения диспетчера начинает снижение до тех же 400 метров. Ми-8 и Як-40, не видя друг друга в облаках, стремительно сблизились. Это могли заметить с экранов на земле — не заметили. Лётчики в вертолёте -тоже. Як-40 перед выходом на посадочную прямую запросил у диспетчера информацию, но тот, судя по всему, так и не посмотрел на экран — он был занят, вёл переговоры с экипажем Ан-2, только что совершившим посадку и вторым Як-40, который запросил снижение.