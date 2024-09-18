Почему в небе над Сибирью в 1981 году столкнулись Як-40 и Ми-8

40 жизней унесла 18 сентября 1981 года авиакатастрофа пассажирского Як-40 Иркутск- Железногорск-Илимский и летевшего из Братска Ми-8. Самолёт и вертолёт столкнулись в небе при посадке. Этот день стал чёрным для севера Иркутской области.
Диспетчер запутался в самолётах.
Кажется, такое невозможно в принципе. Но такое было. В 12 утра 18 сентября 1981 года в авиакатастрофе рядом с аэропортом Железногорска погибли 40 человек: все 29 пассажиров и 4 члена экипажа рейсового Як-40, летевшего из Иркутска и 7 лётчиков в Ми-8, который совершал полёт из Братска. Не увидев друг друга в облаках, два борта таранили друг друга на высоте 400 метров. На трассе такое столкновение называют «лобовым»: левое крыло Яка врезалось в несущий винт Ми-8. Без шансов.
Движение в небе над небольшими аэропортами и сейчас не особо насыщенное. А в советские годы и подавно. И всё же в тот день на посадку в Железногорске-Илимском один за другим заходили три самолёта и один вертолёт, что для местного аэропорта было редкостью. Кроме разбившихся Як-40 и Ми-8, снижались летящие из Братска Ан-2 и ещё один Як-40.
Хроника авиакатастрофы начала свой отсчёт именно с этого момента.
«В 12:08 по разрешению диспетчера Як-40 занял ко второму развороту высоту 800 м и получил указание следовать к третьему развороту со снижением до 500 м. В это же время самолет Ан-2 выполнил четвертый разворот, вертолет Ми-8 занял 500 м и выполнил второй разворот. Все воздушные суда выполняли маневры захода на посадку левыми прямоугольными маршрутами в облаках. Экипаж Як-40 на запрос о местонахождении вертолета получил информацию от его экипажа об окончании им второго разворота, и через 20 сек после — информацию диспетчера: “Вертолет сзади вас километра на 4 будет”, — сообщается в отчетах, составленных при расследовании трагедии.
Конечно, тут же указывается, что это нарушение — когда вертолёт и самолёт близко друг от друга в облаках находятся на одной высоте. Через две секунды Яку разрешили снизиться до 400 метров. Самолёт начал четвёртый разворот на расстоянии 15 километров от взлётки. Через 20 секунд уже вертолёт с разрешения диспетчера начинает снижение до тех же 400 метров. Ми-8 и Як-40, не видя друг друга в облаках, стремительно сблизились. Это могли заметить с экранов на земле — не заметили. Лётчики в вертолёте -тоже. Як-40 перед выходом на посадочную прямую запросил у диспетчера информацию, но тот, судя по всему, так и не посмотрел на экран — он был занят, вёл переговоры с экипажем Ан-2, только что совершившим посадку и вторым Як-40, который запросил снижение.
Авиакатастрофа произошла буквально на глазах пассажиров Як-40 из Братска: в 12.13 вертолет и самолёт столкнулись, рухнули за землю в 300 метрах друг от друга и сгорели.
Не хватило опыта.
«Причиной столкновения воздушных судов является грубое нарушение требований диспетчером, не обеспечившим непрерывный радиолокационный контроль и безопасные интервалы между воздушными судами», — это из выводов комиссии, при данной трагедии очевидных.
Диспетчер-стажёр начал самостоятельно вести рейсы всего за неделю до трагедии, приступив к работе с 11 сентября. Направили его из Братска, поэтому и местных особенностей не знал — не успел изучить. Вдобавок, как выяснилось, в аэропорту использовали две схемы посадки — для разных типов воздушных судов. И ни одной схемы снижения. Очевидно, считали, что справлялись, так как летали и садились в аэропорту Железногорска-Илимского не так много рейсов. Неопытный диспетчер, ко всему прочему, ещё совмещал свои обязанности с обязанностями диспетчера посадки и штурмана. А тут — сразу три самолёта и вертолёт.
Была отмечена комиссией и недостаточная внимательность лётчиков Ми-8. На борту вертолёта были два экипажа и проверяющий, полёт значился как тренировочный. И, видимо, никто из них не предполагал возможности ЧП.
Сразу после трагедии, директор комбината из Железногорска-Илимского выделил людей из всех цехов и автобусы, чтобы оцепить место трагедии до начала разбирательств. Похоронили погибших на отдельном участке только что созданного кладбища. А на самом месте катастрофы несколько лет назад установили памятный знак. Его поставили под руководством своего педагога Николая Липатова дети из детского дома «Солнышко».
Что касается диспетчера и сотрудников аэропорта города Братска, допустивших неопытного человека к управлению, то наказаны были трое — на 14, 10 и 6 лет лишения свободы.