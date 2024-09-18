Reuters узнал, откуда поставлялись взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы»





По словам источника агентства в ливанских силах безопасности, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo.



В самой компании опровергли Reuters эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать ее бренд. Об этом же заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан.



Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924: они способны принимать и отображать текстовые сообщения по беспроводной связи. Совершать телефонные звонки с такого устройства нельзя.



Источники сказали агентству, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.



Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным Минздрава страны, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.



«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.



По сведениям Sky News Arabia, пейджеры были перехвачены «Моссадом» и начинены взрывчатым веществом PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при дистанционном нагревании аккумуляторов.