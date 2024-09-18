Власти Брянской и Смоленской областей заявили, что в результате атак пострадавших нет. В Курской области о ранении гражданских тоже не сообщали. Ночью также была атакована Тверская область — там в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Местные власти проводят эвакуацию населения.
За ночь сбили 54 БПЛА над пятью регионами
В течение ночи средства ПВО сбили 27 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, один — над Орловской областью. Информации о разрушениях нет.