В Челябинской области водитель погиб в столкновении с грузовиком

Столкновение произошло на 13 километре дороги «п. Урлядинский — п. Межозёрный». Водитель грузовика «Вольво» оказался на встречной полосе, где врезался в легковушку «Лада Гранта». В областной Госавтоинспекции отметили, что на этом участке выезды и обгоны были запрещены.