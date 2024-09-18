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В Челябинской области водитель погиб в столкновении с грузовиком

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Верхнеуральском районе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Верхнеуральском районе. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Столкновение произошло на 13 километре дороги «п. Урлядинский — п. Межозёрный». Водитель грузовика «Вольво» оказался на встречной полосе, где врезался в легковушку «Лада Гранта». В областной Госавтоинспекции отметили, что на этом участке выезды и обгоны были запрещены.

По данным ведомства, 67-летний водитель «Лада Гранта» скончался на месте ДТП от полученных травм. В настоящее время обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа.