В Челябинской области водитель погиб в столкновении с грузовиком

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Верхнеуральском районе. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
Столкновение произошло на 13 километре дороги «п. Урлядинский — п. Межозёрный». Водитель грузовика «Вольво» оказался на встречной полосе, где врезался в легковушку «Лада Гранта». В областной Госавтоинспекции отметили, что на этом участке выезды и обгоны были запрещены.
По данным ведомства, 67-летний водитель «Лада Гранта» скончался на месте ДТП от полученных травм. В настоящее время обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа.