Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области грибники нашли артиллерийский снаряд

Опасную находку обследователа группа разминирования ОМОН.

Источник: Управление Росгвардии по Свердловской области

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, найденный грибниками на окраине города Реж. Опасный предмет нашли в лесном массиве вблизи улицы Курской. Местные жители сообщили о находке в Росгвардию. На место выезжала группа разминирования ОМОН.

Специалисты установили, что боеприпас — 80-мм артиллерийский снаряд со взрывателем и следами глубокой коррозии, представляющий угрозу для населения.

«С соблюдением необходимых мер безопасности взрывоопасный боеприпас был транспортирован в безопасное место и уничтожен», — сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.