В Свердловской области грибники нашли артиллерийский снаряд

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, найденный грибниками на окраине города Реж. Опасный предмет нашли в лесном массиве вблизи улицы Курской. Местные жители сообщили о находке в Росгвардию. На место выезжала группа разминирования ОМОН.
Специалисты установили, что боеприпас — 80-мм артиллерийский снаряд со взрывателем и следами глубокой коррозии, представляющий угрозу для населения.
«С соблюдением необходимых мер безопасности взрывоопасный боеприпас был транспортирован в безопасное место и уничтожен», — сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.