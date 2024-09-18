В Свердловской области грибники нашли артиллерийский снаряд

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, найденный грибниками на окраине города Реж. Опасный предмет нашли в лесном массиве вблизи улицы Курской. Местные жители сообщили о находке в Росгвардию. На место выезжала группа разминирования ОМОН.