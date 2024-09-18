Провалился в ил выше колена: в Челябинской области ребенок застрял в трясине

Саша, юный житель села Филимоново, играл на детской площадке, а потом ушел гулять с другом. Мальчишки решили срезать путь и пройти по дну осушенного пруда — воду откачали, чтобы очистить дно. Оставшаяся поверхность с виду выглядела твердой и надежной. Но в действительности солнце высушило лишь верхний слой донного ила. Под тонкой коркой скрывалась настоящая трясина, и Саша в нее провалился. Увяз глубоко, выше колена.