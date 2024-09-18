Провалился в ил выше колена: в Челябинской области ребенок застрял в трясине

В Чебаркульском районе ребенок увяз в трясине и не мог выбраться. На помощь пришел полицейский.
Саша, юный житель села Филимоново, играл на детской площадке, а потом ушел гулять с другом. Мальчишки решили срезать путь и пройти по дну осушенного пруда — воду откачали, чтобы очистить дно. Оставшаяся поверхность с виду выглядела твердой и надежной. Но в действительности солнце высушило лишь верхний слой донного ила. Под тонкой коркой скрывалась настоящая трясина, и Саша в нее провалился. Увяз глубоко, выше колена.
Друг мальчика Артем сумел отскочить и выбраться на надежный берег. Поняв, что Саше из болота не вылезти, мальчик догадался позвонить по телефону 112.
Ребенка тем временем уже искали встревоженные родители. Телефон мальчика был выключен.
В диспетчерской экстренных служб передали информацию о попавших в беду детях участковому уполномоченному. Он был всего в километре от злополучного пруда.
Как рассказали в Чебаркульском МО МВД, полицейский Гриша Казарян примчался к пересохшему водоему, разулся и поспешил к застрявшему мальчику. Он руками откопал ребенка из ила, а потом вытащил на берег. Отмыв себя и мальчика от грязи, полицейский на служебной «Ниве» повез ребенка к семье.
— Юные исследователи полны любопытства и не всегда помнят правила безопасности, — невозмутимо прокомментировал происшествие Гриша Казарян. — В связи с этим просим всех быть особенно внимательными у водоемов, не оставлять детей без присмотра.