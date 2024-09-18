Пять домов в Омске остались без газа

Абоненты ООО «Омской областной газовой компании» неожиданно остались без голубого топлива. На сегодняшний день известно как минимум о пяти домах, отключенных от газа. О проблеме жители написали в группе «ЧП-Омск» в соцсети «Вконтакте».
Газ домам по адресам 1-я Поселковая 1б, Орджоникидзе 268, 270, 268а и 270а отключили три дня назад.
«15.09. отключили газ, на какой срок не говорят. Выяснилось, что на резервуарные установки наложен арест еще два месяца назад. “Омская областная газовая компания” даже не удосужилась оповестить об этом жителей, управляющая компания “Солнечный берег” тоже никаких действий не предпринимает. Горячая вода бежит еле теплая. На улице холодно, горячей воды нет, газа, чтобы нагреть воду, нет. Мы вынуждены за свой счет покупать дополнительные установки, чтобы хотя бы приготовить себе еду! Осталось отключить нам свет, чтобы мы жили как в бункере!», —написали возмущенные жильцы дома по 1-й Поселковой, 1б.
Учитывая такое отношение «Областной газовой компании», не исключено, что с подобной проблемой могут столкнуться и другие ее абоненты. Как выяснилось, организация не проводила должного техобслуживания и экспертизы промышленной безопасности газгольдеров, из-за чего по решению суда их работа была временно приостановлена.
«Для решения проблемной ситуации с отсутствием газоснабжения в нескольких многоквартирных домах Центрального и Советского округов в департаменте городского хозяйства проведено межведомственное совещание с участием представителя “Омской областной газовой компании”, —прокомментировали ситуацию в мэрии. —В рамках своих полномочий администрация города рекомендовала в кратчайшие сроки провести необходимые технические регламентные работы по проверке безопасности и наполнению газом групповых резервуарных установок».
Дополнительно мэрия направила обращение в прокуратуру города Омска.
Главный инженер «Омской областной газовой компании» Александр Убейкин прокомментировать ситуацию отказался, сославшись на отсутствие полномочий. Гендиректора Юрия Борисовского на рабочем месте не оказалось, назвать время его прихода на работу в приемной затруднились.