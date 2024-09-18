Пять домов в Омске остались без газа

«15.09. отключили газ, на какой срок не говорят. Выяснилось, что на резервуарные установки наложен арест еще два месяца назад. “Омская областная газовая компания” даже не удосужилась оповестить об этом жителей, управляющая компания “Солнечный берег” тоже никаких действий не предпринимает. Горячая вода бежит еле теплая. На улице холодно, горячей воды нет, газа, чтобы нагреть воду, нет. Мы вынуждены за свой счет покупать дополнительные установки, чтобы хотя бы приготовить себе еду! Осталось отключить нам свет, чтобы мы жили как в бункере!», —написали возмущенные жильцы дома по 1-й Поселковой, 1б.