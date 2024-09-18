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Минусинск прощается с погибшим на СВО бойцом Владимиром Рыбаком

Он умер в марте 2024 года в боях за село Водяное в ДНР.

Житель Минусинска Владимир Рыбак погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города.

Владимир Рыбак родился в 1992 году в Селиванихе в многодетной семье — четыре брата, три сестры. Закончил девять классов Енисейской школы, увлекался футболом, хоккеем, выступал на соревнованиях.

В 2012 году отучился на тракториста-машиниста, водителя в ПТУ № 61, а затем отправился на срочную службу в должности водителя-электрика. После этого в Минусинске работал слесарем, занимался торговлей.

В сентябре 2022 года был призван по частичной мобилизации на должность номера расчета в мотострелковом взводе. 20 марта 2024 года погиб в боях за село Водяное в ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно.

Администрация Минусинска выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с бойцом прошло 18 сентября в центре культурного развития в Минусинске.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб молодой житель Хакасии Владимир Спивак.