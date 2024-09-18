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Бывший заммэра Канска осужден за мошенничество с квартирами для сирот

Экс-заместитель главы города Канска, Петр Иванец, был осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество, связанное с продажей квартир, предназначенных для детей-сирот.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Судебное разбирательство состоялось сегодня, и в ходе него было установлено, что Иванец, используя связи с риелтором, продал три муниципальные квартиры, предназначенные для обеспечения сирот жильем. Общая сумма обманом составила 2,6 миллиона рублей.

По версии следствия, схема была несложной: Иванец, осознавая ситуацию с доступными квартирами в муниципальной собственности, передавал информацию о «свободных» объектах своей знакомой. Риелтор находила покупателей, убеждала их в законности сделок, принимала деньги и делилась с Иванцом полученной суммой.

Иванец признал свою вину в полном объеме. Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима. Кроме того, на его имущество был наложен арест. После отбытия срока наказания экс-заммэра в течение четырех лет не смогут занимать должности в государственных органах. Его сообщница, риелтор, получила приговор в виде 5,5 лет колонии.

Ранее Иванец уже оказывался на скамье подсудимых.

Прокуратура