Бывший заммэра Канска осужден за мошенничество с квартирами для сирот

Иванец признал свою вину в полном объеме. Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима. Кроме того, на его имущество был наложен арест. После отбытия срока наказания экс-заммэра в течение четырех лет не смогут занимать должности в государственных органах. Его сообщница, риелтор, получила приговор в виде 5,5 лет колонии.