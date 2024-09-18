Пожар в Ямном под Воронежем тушили 4 часа: как это было

В соцсетях появились фотографии бутылок с горючей смесью, которые привязаны к обугленным деревьям. Местные жители предположили, что именно таким образом могли совершить поджог. Сотрудники органов дознания МЧС России приступили к проверке по факту очередного пожара в Ямном. Версия о поджоге существует, однако информация о найденной емкости с горючей жидкостью не подтвердилась.