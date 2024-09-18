Пожар в Ямном под Воронежем тушили 4 часа: как это было

Во вторник, 17 сентября, вновь произошел ландшафтный пожар в селе Ямное Рамонского района Воронежской области. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 15:00 — горела трава и валежник в районе улицы Победы. Сильные порывы ветра сразу разнесли пламя на площадь порядка 2 гектаров. На ликвидацию огня выехали 8 расчетов пожарных, подвоз воды осуществлялся силами комбината благоустройства.
На помощь огнеборцам вылетел вертолёт МЧС России Ми-8.
Жители села Ямное организовали для спасателей пункт с едой и ринулись на окапывание территорий, чтобы не подпустить огонь к домам.
— Уже несколько дней жители села Ямное личным примером показывают, что такое настоящее, здоровое гражданское общество. От всего воронежского гарнизона пожарной охраны выражаем огромную благодарность, — написали представители МЧС в своем телеграм-канале.
К 17:23 пожар в Ямном локализовали на площади 10 гектаров. Тушить пожар продолжали 86 спасателей и 30 единиц техники. Главное, что огнеборцы не допустили переход огня на объекты инфраструктуры и жилые постройки.
В 19:17 во вторник, 17 сентября, в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В итоге его тушили более четырех часов. Ночью в среду, 18 сентября, в Ямном дежурили пожарные расчеты, чтобы исключить возможность возникновения новых очагов.
В соцсетях появились фотографии бутылок с горючей смесью, которые привязаны к обугленным деревьям. Местные жители предположили, что именно таким образом могли совершить поджог. Сотрудники органов дознания МЧС России приступили к проверке по факту очередного пожара в Ямном. Версия о поджоге существует, однако информация о найденной емкости с горючей жидкостью не подтвердилась.