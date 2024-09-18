С бывшего вице-премьера Пермского края взыскали 67 млн рублей

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении бывшего краевого вице-премьера Елены Лопаевой в конце января 2024 года. Ее признали виновной в мошенничестве со средствами фонда социокультурных проектов «Содействие — XXI век» на основе показаний бывшего директора фонда Елены Найдановой. По версии следствия, доказанной в суде, они похитили 67,7 млн руб. под видом исполнения различных договоров, по которым фонд выступал заказчиком работ или услуг.