С бывшего вице-премьера Пермского края взыскали 67 млн рублей

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении бывшего краевого вице-премьера Елены Лопаевой в конце января 2024 года. Ее признали виновной в мошенничестве со средствами фонда социокультурных проектов «Содействие — XXI век» на основе показаний бывшего директора фонда Елены Найдановой. По версии следствия, доказанной в суде, они похитили 67,7 млн руб. под видом исполнения различных договоров, по которым фонд выступал заказчиком работ или услуг.
Елене Лопаевой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и штрафа в размере 500 тыс. руб. Наказание бывший вице-премьер отбывает в СИЗО № 5 Перми, где трудится в хозяйственном отряде.
Представители фонда «Содействие — XXI век» взыскали с Елены Лопаевой причиненный ущерб в гражданском порядке. Постановление суда в законную силу пока не вступило.