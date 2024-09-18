Петербуржец на спорткаре погиб в ДТП на Алтае

38-летний житель Петербурга погиб в ДТП на Алтае. Все произошло вечером 17 сентября на 900-м километре Чуйского тракта. Мужчина ехал на спортивном BMW M8 из Ташанты в Кош-Агач, но не справился с управлением. Сначала машина съехала с проезжей части на обочину, а после перевернулась и упала в кювет. От полученных травм петербуржец скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Алтай.
— Погибший прибыл в Республику Алтай 15 сентября в компании автотуристов из Северной столицы. Они планировали прокатиться по Чуйскому тракту на элитных спортивных автомобилях, — добавили в пресс-службе.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.
Добавим, что Республика Алтай популярна у туристов из-за своих гор. Но извилистые дороги между ними нередко приводят к ДТП.