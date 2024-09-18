В Башкирии водитель, с чьей машиной столкнулся самокатчик, не покидал место ДТП.

В Башкирии на днях в телеграм-каналах появилась информация о водителе, который сбил подростка на электросамокате и покинул место ДТП. Инцидент произошел в Салавате. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как от удара школьник проскользил по асфальту несколько метров. Стоит подчеркнуть, что на видео попавший в кадр синий автомобиль — возможный участник ДТП, никуда не уехал даже в тот момент, когда пострадавшего увозили на «скорой». Отмечается, что подросток получил ушиб грудной клетки, ссадины и синяки.