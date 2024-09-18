На Южном Урале оштрафовали водителя, катавшего девушек на дверях авто

Инцидент попал на камеру, видеозапись ранее появилась в соцсетях. На кадрах видно, что две девушки уселись на двери ехавшего по трассе авто, в котором были открыты окна. Экстремалки вызвали возмущение очевидцев, те отметили, что пассажирки могут выпасть прямо под колёса другой машины, что чревато уголовной ответственностью для ни в чём не повинных автомобилистов.