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Суд арестовал пентхаус жены и.о. главы петербургского НИИ вакцин и сывороток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, принадлежащий жене и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Евгения Маковского. Он обвиняется в попытке получить взятку почти в 20 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

По решению суда, арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Одна из квартир — пентхаус, находящийся на последнем, 41 этаже, она занимает площадь 168,7 кв. м. Вторая квартира расположена в этом же доме, ее площадь — 61 кв. м.

Евгений Маковский находится в СИЗО с декабря 2023 года. По версии следствия, он требовал взятку от гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл». Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Его предполагаемому сообщнику — жителю Иркутска Игорю Рудых — предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

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