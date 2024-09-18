Суд арестовал пентхаус жены и.о. главы петербургского НИИ вакцин и сывороток

По решению суда, арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Одна из квартир — пентхаус, находящийся на последнем, 41 этаже, она занимает площадь 168,7 кв. м. Вторая квартира расположена в этом же доме, ее площадь — 61 кв. м.