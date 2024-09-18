Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани BMW вылетел с дороги и снес трамвайную остановку

В Казани иномарка въехала в трамвайную остановку. Видео последствий ДТП появилось в соцсетях.

Произошло это накануне поздним вечером на Проспекте Победы, напротив ТЦ «Южный». Судя по повреждениям, скорость BMW была немаленькой.

По данным очевидцев, водителя BMW госпитализировали, никто из пешеходов не пострадал.

Видео: Жесть Казани.