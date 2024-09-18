В Казани BMW вылетел с дороги и снес трамвайную остановку

Произошло это накануне поздним вечером на Проспекте Победы, напротив ТЦ «Южный». Судя по повреждениям, скорость BMW была немаленькой.
По данным очевидцев, водителя BMW госпитализировали, никто из пешеходов не пострадал.
Видео: Жесть Казани.
В Казани иномарка въехала в трамвайную остановку. Видео последствий ДТП появилось в соцсетях.
Произошло это накануне поздним вечером на Проспекте Победы, напротив ТЦ «Южный». Судя по повреждениям, скорость BMW была немаленькой.
По данным очевидцев, водителя BMW госпитализировали, никто из пешеходов не пострадал.
Видео: Жесть Казани.