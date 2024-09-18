В Крыму украинец обвиняется в шпионаже

В начале сентября прокуратура Крыма также направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Отмечается, что шпион работал на главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года.