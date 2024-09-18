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В Крыму украинец обвиняется в шпионаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. В Крыму украинец обвиняется в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 276 УК РФ — шпионаж.

«По версии следствия, в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих», — уточняют в надзорном ведомстве.

Противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.

В начале сентября прокуратура Крыма также направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Отмечается, что шпион работал на главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года.

ФСБ