Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«От запаха слезились глаза»: то, что нашли в квартире жительницы Иркутска, поразило всех

Жительница Иркутска хранила в двухкомнатной квартире тонну мусора.

Источник: Комсомольская правда

Тараканы, кошки, собака и тонна мусора! Все это нашли в двухкомнатной квартире жительницы Иркутска. На протяжение многих лет она собирала неработающую бытовую технику, непригодные для использования вещи, тряпки и многое другое. По какой причине это делалось — неизвестно. Но ее уже прозвали местной «Плюшкиной».

Разгребать всю эту свалку пришлось судебным приставам, волонтерам и неравнодушным соседям. Ушло на это несколько дней!

Убирали хлам судебные приставы, волонтеры и соседи. Фото: ГУФССП России по Иркутской области.

Страшно представить, какой запах исходил из квартиры. На небольшой жилплощади проживали 14 кошек и одна собака. Сейчас их всех передали защитникам животных. Они смогут пройти реабилитацию, останутся там на содержание. А в будущем, быть может, найдут новых любящих хозяев.

— В рамках исполнительного производства специалисты провели санитарную обработку и дезинфекцию, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.

Теперь соседи могут вздохнуть спокойно. Будут надеяться, что женщина изменит образ жизни и не допустит больше подобного.