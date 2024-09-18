«От запаха слезились глаза»: то, что нашли в квартире жительницы Иркутска, поразило всех

Тараканы, кошки, собака и тонна мусора! Все это нашли в двухкомнатной квартире жительницы Иркутска. На протяжение многих лет она собирала неработающую бытовую технику, непригодные для использования вещи, тряпки и многое другое. По какой причине это делалось — неизвестно. Но ее уже прозвали местной «Плюшкиной».
Разгребать всю эту свалку пришлось судебным приставам, волонтерам и неравнодушным соседям. Ушло на это несколько дней!
Страшно представить, какой запах исходил из квартиры. На небольшой жилплощади проживали 14 кошек и одна собака. Сейчас их всех передали защитникам животных. Они смогут пройти реабилитацию, останутся там на содержание. А в будущем, быть может, найдут новых любящих хозяев.
— В рамках исполнительного производства специалисты провели санитарную обработку и дезинфекцию, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.
Теперь соседи могут вздохнуть спокойно. Будут надеяться, что женщина изменит образ жизни и не допустит больше подобного.