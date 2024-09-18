«От запаха слезились глаза»: то, что нашли в квартире жительницы Иркутска, поразило всех

Тараканы, кошки, собака и тонна мусора! Все это нашли в двухкомнатной квартире жительницы Иркутска. На протяжение многих лет она собирала неработающую бытовую технику, непригодные для использования вещи, тряпки и многое другое. По какой причине это делалось — неизвестно. Но ее уже прозвали местной «Плюшкиной».