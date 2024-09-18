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В Ильменском озере нашли труп пропавшей женщины

В Ильменском озере нашли труп пропавшей женщины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 17 сентября в полицию обратились родственники пропавшей местной жительницы. Накануне 34-летняя женщина ушла из дома после ссоры и не вернулась.

В ходе оперативно розыскных мероприятий личные вещи пропавшей были обнаружены сотрудниками полиции на берегу озера. Поиск на акватории продолжили спасатели.

В ходе обследования предполагаемого места происшествия с лодки тело погибшей женщины было обнаружено в нескольких метрах от берега, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции.