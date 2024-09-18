В Ильменском озере нашли труп пропавшей женщины

Сообщается, что 17 сентября в полицию обратились родственники пропавшей местной жительницы. Накануне 34-летняя женщина ушла из дома после ссоры и не вернулась.
В ходе оперативно розыскных мероприятий личные вещи пропавшей были обнаружены сотрудниками полиции на берегу озера. Поиск на акватории продолжили спасатели.
В ходе обследования предполагаемого места происшествия с лодки тело погибшей женщины было обнаружено в нескольких метрах от берега, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции.