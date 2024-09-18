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На трассе М-4 «Дон» полиция остановила машину с тремя килограммами наркотиков

В Ростовской области на трассе в одной из машин обнаружили три килограмма наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В машине на трассе М-4 «Дон» нашли три килограмма наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, за рулем автомобиля находился 28-летний мужчина. Он проживает в городе Иваново. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили шесть пакетов «запрещенки». По словам мужчины, он планировал сбыть наркотики в Ставрополе.

В отношении него возбудили дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Его заключили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.