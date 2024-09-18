«Маму жалко! Из последних сил держится»: 16-летнего подростка, который пропал после ссоры с родными, ищут почти неделю

— Поругался с родными? Ссорой это, наверное, нельзя назвать. Насколько знаю, мама ему сказала какие-то неприятные слова. Обиделся и убежал… Хотя ранее никогда такого не было, — рассказывают КП-Иркутск в школе улуса Эдэрмэг, что в Бурятии. Там, еще 13 сентября около 12:00 подросток ушел из дома. Первым делом спасатели, полицейские, добровольцы и местные жители обошли каждый дом в улусе, затем реку и лес. Но никакого результата. Однако вскоре стали поступать сообщения от очевидцев, которые говорили, мол, видели похожего парня в районном центре — село Кижинга. Оно находится в 25 км от Эдэрмэга. Подробности — в материале КП-Иркутск.
В школе учителя отзываются о подростке как об активном парне. Увлекался спортом, участвовал во многих событиях. Из-за чего якобы поссорился с мамой? Неизвестно.
— Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка, — рассказывают в ГУ МВД Бурятии.
Однако результатов обход улуса не дал. Поэтому 14 сентября родители парня обратились в полицию.
— Удивились, когда узнали об исчезновении мальчишки. Никогда он раньше не сбегал, — рассказывают в школе. — Жители нашего улуса и ближайших сел сплотились и вышли на поиски подростка.
Поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг и его окрестностях. Но вскоре пришло сообщение от очевидцев.
«Видели мальчика у магазина в селе Кижинга», — сообщали сибиряки. Розыск подростка продолжается. После еще поступали сообщения, что похожего подростка замечали в районном центре.
А вот с мамой подростка поговорить не удалось. В школе сообщают о ее подавленном состоянии.
— Маму жалко. Она бедная, из последних сил на ногах держится, — рассказали в школе.
Приметы несовершеннолетнего: азиатской внешности, на вид 16−17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, смуглолицый, волосы короткие и черные, глаза карие.
Был одет: шапка флисовая зеленая, кофта флисовая красного цвета с надписью на груди «Россия», спортивные штаны темно-синие, кроссовки белые, носки серые.