«Маму жалко! Из последних сил держится»: 16-летнего подростка, который пропал после ссоры с родными, ищут почти неделю

— Поругался с родными? Ссорой это, наверное, нельзя назвать. Насколько знаю, мама ему сказала какие-то неприятные слова. Обиделся и убежал… Хотя ранее никогда такого не было, — рассказывают КП-Иркутск в школе улуса Эдэрмэг, что в Бурятии. Там, еще 13 сентября около 12:00 подросток ушел из дома. Первым делом спасатели, полицейские, добровольцы и местные жители обошли каждый дом в улусе, затем реку и лес. Но никакого результата. Однако вскоре стали поступать сообщения от очевидцев, которые говорили, мол, видели похожего парня в районном центре — село Кижинга. Оно находится в 25 км от Эдэрмэга. Подробности — в материале КП-Иркутск.