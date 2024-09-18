Упавшие с крыши троллейбуса водители получат от новосибирской ГЭТ 400 тысяч

С новосибирского Муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» суд взыскал денежную компенсацию в пользу работников, получивших травму на производстве. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Два водителя при выравнивании штанги троллейбуса и устранении неисправности, упали с высотки на асфальт. Мужчины получили оскольчатые переломы нижних конечностей, — сообщает прокуратура Новосибирской области.
Трудовая инспекция установила, что сотрудники не были обеспечены необходимым инвентарём, а также работодатель не контролировал соблюдение техники безопасности. Ленинский районный суд Новосибирска взыскал с предприятия 400 тысяч рублей в пользу работников.