Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавшие с крыши троллейбуса водители получат от новосибирской ГЭТ 400 тысяч

Работники получили переломы ног.

С новосибирского Муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» суд взыскал денежную компенсацию в пользу работников, получивших травму на производстве. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Два водителя при выравнивании штанги троллейбуса и устранении неисправности, упали с высотки на асфальт. Мужчины получили оскольчатые переломы нижних конечностей, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Трудовая инспекция установила, что сотрудники не были обеспечены необходимым инвентарём, а также работодатель не контролировал соблюдение техники безопасности. Ленинский районный суд Новосибирска взыскал с предприятия 400 тысяч рублей в пользу работников.