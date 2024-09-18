В Новосибирске завели второе дело против олимпийского чемпиона Андрея Перлова

Первое дело против бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» следственные органы завели в марте 2024 года. Ему инкриминируют хищение около 960 тыс. руб., выделенных минспорта региона ФК «Новосибирск». Речь идет о предполагаемых махинациях с арендой футбольных полей для тренировок. По решению суда в марте этого года олимпийского чемпиона поместили в СИЗО, где он находится до сих пор. Защита Андрея Перлова добивается прекращения дела, считая его незаконным, но безуспешно.