В Новосибирске завели второе дело против олимпийского чемпиона Андрея Перлова

Всем троим вменятся в вину мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).
По данным следствия, гендиректор ФК Андрей Перлов заключал с индивидуальными предпринимателями договора на обслуживание футбольного поля. В действительности работы не выполнялись, тем не менее, работники ФК подписывали акты приемки. На основании этих бумаг деньги перечислялись подрядчикам, которые в последующем возвращали их руководству клуба. Следствие предполагает, что по такой схеме из бюджета минспорта региона было похищено примерно 3,3 млн руб.
Первое дело против бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» следственные органы завели в марте 2024 года. Ему инкриминируют хищение около 960 тыс. руб., выделенных минспорта региона ФК «Новосибирск». Речь идет о предполагаемых махинациях с арендой футбольных полей для тренировок. По решению суда в марте этого года олимпийского чемпиона поместили в СИЗО, где он находится до сих пор. Защита Андрея Перлова добивается прекращения дела, считая его незаконным, но безуспешно.