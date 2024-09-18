В Нижнем Тагиле спустя полтора месяца начали сносить дом, пострадавший от взрыва газа

В Нижнем Тагиле спустя полтора месяца начали снос дома, где взорвался газ. ЧП произошло 1 августа. Десятки людей пострадали, одиннадцать погибли, из них шестеро — дети. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
— Приступили к демонтажу оставшейся части поврежденного дома. Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем с дома выступающие конструктивные элементы, — рассказал мэр Нижнего Тагила.
Напомним, что поисково-спасательная операция длилась два дня. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках были задействованы девять кинологических расчетов. Всего вывезено почти 2 500 тонн обломков строительных конструкций и мусора.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В последний раз бригада газовщиков проверяла оборудование в доме 24 июня. 5 августа в Нижнем Тагиле были задержаны трое сотрудников компании «ГАЗЭКС». Они помещены под домашний арест до 1 октября.