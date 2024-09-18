В Нижнем Тагиле спустя полтора месяца начали сносить дом, пострадавший от взрыва газа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В последний раз бригада газовщиков проверяла оборудование в доме 24 июня. 5 августа в Нижнем Тагиле были задержаны трое сотрудников компании «ГАЗЭКС». Они помещены под домашний арест до 1 октября.