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В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно

Два рыбака пропали без вести в Хабаровском крае, найдено лишь их судно.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Два рыбака пропали без вести несколько дней назад в Николаевском районе Хабаровского края, найдено лишь их судно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения двух рыбаков. В понедельник, 16 сентября, в районе третьего километра от правового берега реки Амур в Николаевском районе обнаружено маломерное судно с признаками повреждения… На данном судне осуществляли рыбный промысел два работника рыбодобывающего предприятия (1981 и 1982 годов рождения)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, последний раз мужчины выходили на связь вечером 15 сентября.

«В настоящее время их местонахождение неизвестно. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства», — отмечает ведомство.

Как сообщает краевой главк МЧС, на протяжении нескольких дней в Комсомольском районе также разыскивают 53-летнего мужчину, который, предположительно, во время рыбалки утонул в протоке Хуммийской реки Амур. Спасатели и сотрудники полиции на катере обследовали порядка 30 километров береговой черты и прилегающей акватории. Также в поисках участвуют волонтеры.

МЧС