В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно

Как сообщает краевой главк МЧС, на протяжении нескольких дней в Комсомольском районе также разыскивают 53-летнего мужчину, который, предположительно, во время рыбалки утонул в протоке Хуммийской реки Амур. Спасатели и сотрудники полиции на катере обследовали порядка 30 километров береговой черты и прилегающей акватории. Также в поисках участвуют волонтеры.