Женщина-велосипедист погибла под колесами грузовика в Иркутском районе

Правоохранители выехали на место происшествия. По предварительной информации, за рулем грузового автомобиля «Хендэ Портер II» находился 27-летний мужчина. Он ехал со стороны Иркутска в направлении Ангарска. В какой-то момент наехал на 44-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Затем мужчина врезался в световую опору.