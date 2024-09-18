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Женщина-велосипедист погибла под колесами грузовика в Иркутском районе

На месте ДТП работает следственная группа.
Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть ДПС утром 18 сентября 2024 года сообщили о страшной аварии. Произошла она в районе 1870 километра автодороги Р-255 «Сибирь» под Иркутском. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители выехали на место происшествия. По предварительной информации, за рулем грузового автомобиля «Хендэ Портер II» находился 27-летний мужчина. Он ехал со стороны Иркутска в направлении Ангарска. В какой-то момент наехал на 44-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Затем мужчина врезался в световую опору.

— Велосипедистка погибла прямо на месте происшествия. Не дождалась приезда скорой помощи. Водителя грузовика отвезли в больницу с различными травмами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте аварии работает следственная группа. Пытаются выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительнице Усолья-Сибирского выплатили моральную компенсацию в размере более 70 тысяч рублей. У нее горячей водой затопило квартиру.