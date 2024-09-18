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Расчеты ПВО «Бук-М2» подготовили для охоты на F-16

ГЕНИЧЕСК, 18 сен — РИА Новости. Расчеты комплексов противовоздушной обороны «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета ПВО «Бук-М2» с позывным «Каскад».

Источник: © РИА Новости

«Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», — сказал «Каскад».

По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.

«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», — сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным «Вихрь».

Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.

«Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают… Любая авиация будет сбита», — сказал агентству военнослужащий расчета с позывным «Термит».

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.

«Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем», — подчеркнул военный.