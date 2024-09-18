Расчеты ПВО «Бук-М2» подготовили для охоты на F-16

«Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», — сказал «Каскад».
По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.
«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», — сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным «Вихрь».
Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.
«Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают… Любая авиация будет сбита», — сказал агентству военнослужащий расчета с позывным «Термит».
Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.
«Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем», — подчеркнул военный.