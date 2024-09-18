Расчеты ПВО «Бук-М2» подготовили для охоты на F-16

«Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», — сказал «Каскад».