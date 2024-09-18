В Красноярском крае мужчину сбил грузовой поезд

«Это вторая смерть, произошедшая именно на этом пешеходном переходе в 2024 году. Также наблюдается существенный рост травмирования людей на жд-путях. Всего в Красноярском крае за 9 месяцев текущего года зафиксировано 35 случаев, 29 из них закончились смертью. В прошлом году на этот же период было установлено 27 случаев травмирования, из которых 22 — смертельных», — рассказали Newslab в пресс-службе КрасЖД.