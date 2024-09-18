В Красноярском крае мужчину сбил грузовой поезд

Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Трагедия произошла на перегоне ст. Канск-Енисейский — ст. Иланка в 21:30. Станция расположена в черте Канска. Предварительно установлено, что 17 сентября мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Он попал под грузовой состав. Мужчину доставили в больницу, там он скончался от полученных травм.
В пресс-службе КрасЖД Newslab уточнили, что житель Канска переходил дорогу на красный сигнал светофора. Также этот переход оборудован звуковой сигнализацией, она работала в момент столкновения.
Правоохранители начали доследственную проверку за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Это вторая смерть, произошедшая именно на этом пешеходном переходе в 2024 году. Также наблюдается существенный рост травмирования людей на жд-путях. Всего в Красноярском крае за 9 месяцев текущего года зафиксировано 35 случаев, 29 из них закончились смертью. В прошлом году на этот же период было установлено 27 случаев травмирования, из которых 22 — смертельных», — рассказали Newslab в пресс-службе КрасЖД.
Жителей Красноярского края призывают не пренебрегать элементарными правилами безопасности на железной дороге:
- при подходе к остановочным платформам обратите внимание на установленные предупреждающие и запрещающие знаки;
- снимите капюшон и наушники;
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах;
- убедитесь, что поблизости нет движущегося поезда.